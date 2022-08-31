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Meral Akşener'e 2023 seçimleri için büyük baskı! O isim için dış güçler devrede...

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Giriş: 31.08.2022 21:45
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Millet İttifakı'nın 2023 adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sevigen altılı masada herkesin kendi sırasını beklediğini ifade ederken, Meral Akşener'in Abdullah Gül'ün adaylığını kabul etmesi için dış güçler tarafından baskılandığını belirtti. Peki Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? İşte detaylar...
Meral Akşener’e 2023 seçimleri için büyük baskı
Meral Akşener'e 2023 seçimleri için büyük baskı
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