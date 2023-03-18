18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Meral Akşener'den 'seçimden sonra ortalık karışacak' itirafı: Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir buzdolabına kilitledim

Meral Akşener'den 'seçimden sonra ortalık karışacak' itirafı: Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir buzdolabına kilitledim

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2023 21:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası 6'lı koalisyonu dağıtan ve 'Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olma şartıyla geri dönen Meral Akşener, o günler yaşananları anlattı. CHP yandaşı medya tarafından linç edildiğini söyleyen Akşener, "Bir gün evvel beni övmeye doyamayanlar, ertesi gün insan onuruna aykırı çirkin sözlerle üzerime yürüdü" ifadelerini kullandı. Kırgınlıkları olduğunu ifade eden Akşener, seçimden sonrasını işaret ederek, "Ortalık karışacak" imasında bulundu.
Akşener’den ’seçim sonu ortalık karışacak’ itirafı
Akşener'den 'seçim sonu ortalık karışacak' itirafı
Halk TV’de PKK propagandası!
Halk TV'de PKK propagandası!
Depremde can kaybı yükseldi!
Depremde can kaybı yükseldi!
Çanakkale’de çifte açılış!
Çanakkale'de çifte açılış!
Tahıl Koridoru Anlaşması uzadı
Tahıl Koridoru Anlaşması uzadı
Şebeke suyu su verilmeye başlandı!
Şebeke suyu su verilmeye başlandı!
CHP HDP buluşma planına Bahçeli’den tepki
CHP HDP buluşma planına Bahçeli'den tepki
İşte yeni modelin çalışma sistemi
İşte yeni modelin çalışma sistemi
AFAD sözde bağışçıları ifşa edecek
AFAD "sözde bağışçıları" ifşa edecek
Seddülbahir Kalesi restore edildi!
Seddülbahir Kalesi restore edildi!
Kılıçdaroğlu’na Tutum Belgesi dayatması
Kılıçdaroğlu'na "Tutum Belgesi" dayatması
Nisanda gök Türklerin!
Nisanda gök Türklerin!
Daha Fazla Video Göster