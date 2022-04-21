21 Nisan 2022, Perşembe
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Meral Akşener'den HDP savunması: Bizi ne zaman yan yana gördünüz?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Kırşehir'de yaptığı ziyaret esnasında HDP ile 2019 yılındaki seçimlerde kurulan ittifak nedeniyle tepki gösterildi. Bir vatandaş Akşener'e "HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok” dedi. Akşener ise vatandaşı “HDP ile bir alakamız yok bizim" sözüyle geçiştirdi.