21 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Meral Akşener'den HDP savunması: Bizi ne zaman yan yana gördünüz?

Meral Akşener'den HDP savunması: Bizi ne zaman yan yana gördünüz?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2022 19:31
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Kırşehir'de yaptığı ziyaret esnasında HDP ile 2019 yılındaki seçimlerde kurulan ittifak nedeniyle tepki gösterildi. Bir vatandaş Akşener'e "HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok” dedi. Akşener ise vatandaşı “HDP ile bir alakamız yok bizim" sözüyle geçiştirdi.
Meral Akşener’den HDP savunması
Meral Akşener'den HDP savunması
Bombalı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bombalı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Barış anlaşması krizi!
Barış anlaşması krizi!
Kinder için toplatma kararı
Kinder için toplatma kararı
Azerbaycanlı öğrenciye akılalmaz işkence!
Azerbaycanlı öğrenciye akılalmaz işkence!
Saldırıların ardında kim var?
Saldırıların ardında kim var?
Bakan Bozdağ’dan flaş saldırı açıklaması!
Bakan Bozdağ’dan flaş saldırı açıklaması!
MİT’ten Kobani’de SİHA’lı operasyon!
MİT’ten Kobani’de SİHA’lı operasyon!
Faturasını ödemeyince elektriği kesildi
Faturasını ödemeyince elektriği kesildi
Teröristlerin kabusu keskin burunlar
Teröristlerin kabusu keskin burunlar
Muş’ta 12 kg patlayıcı ele geçirildi!
Muş'ta 12 kg patlayıcı ele geçirildi!
Hasta çocuklara 23 Nisan sürprizi!
Hasta çocuklara 23 Nisan sürprizi!
Daha Fazla Video Göster