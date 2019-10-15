Meral Akşener'den 'Barış Pınarı' açıklaması: Türk topçusu... |Video

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında "Barış Pınarı" harekatına destek mesajını yineledi. Akşener, harekatın başladığı gün sosyal medya hesabından "Türk topçusu atışa başlayınca herkes susar" paylaşımı hatırlattı ve "Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin" dedi. Öte yandan salonda bulunanları 'Barış Pınarı' harekatında şehit olanlar için Fatiha okumaya davet eden Akşener, teröre ve dış cepheye karşı devletin ve ordunun yanında duracaklarını belirtti. Harekata katılan Mehmetçik'e desteğini ifade eden Akşener, asker selamı da verdi. İşte Akşener'in 'Barış Pınarı' harekatıyla ilgili parti grup toplantısında yaptığı o açıklamalar...