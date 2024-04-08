Meral Akşener kimi destekleyecek? İYİ Parti’de neler olacak?

Seçimlere itiraz süreci devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklama kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Musavat Dervişoğlu’nun adaylık açıklamasından sonra Koray Aydın da adaylık açıklaması yaptı. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktarırken gelişmeleri canlı yayınına katılan siyaset bilimci Tacettin Kutay ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı değerlendirdi.

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