Meral Akşener, CHP ve HDP'nin iş birliği yaptığını bilmediğini söyledi | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında partisinin diğer üyelerinin aksine CHP'nin HDP ile iletişim kurup kurmadığı hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Akşener, "Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında herhangi bir ilişki, iletişim var mıdır, yok mudur? Ben bilmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konuda herhangi bir konuşmamız olmadı” ifadelerini kullandı.