Meral Akşener 68 yaşındaki kadına dava açtı! 7 aydır hukuk mücadelesi veriyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2020 yılında sosyal medyada "madam" ifadesini kullananlara hakaret davası açtı. Onlardan biri 68 yaşındaki Aliye Damarcı'ydı. Akşener'in şikayeti üzerine adliye yollarına düştü.

Meral Akşener, Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ı savundu. Kendisine yapılan "madam" benzetmesini ise tahammül edemeyerek yargıya taşımıştı.

2020 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "madam" ifadesinin kullanıldığı bir hashtag açıldı. Akşener, o ifadeyi kullanan yüzlerce kişiye dava açtı. Onlardan biri 68 yaşındaki Aliye Demirci'ydi.

68 yaşındaki Damarcı daha önce hiç kullanmadığı Twitter'da yanlışlıkla bir retweet paylastı diye Akşener tarafından davalık oldu.

Damarcı, "Hiç bilmiyorum parmağım mı deydi öyle mi bastım bir hataydı. Başım ağrıdı karakol bilmiyordum nereye kadar devam edecek?" dedi.

Kendisine madam diyenlere dava açan Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'ı savundu.