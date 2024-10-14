Memura servis hizmeti sürecek

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada iki bakanlıkla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve memurlara servis hizmetinin süreceği kaydedildi. Diğer yandan konuya ilişkin yazının kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildiğinin de altı çizildi.

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