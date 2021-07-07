Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Beni neden sattınız?

Yurt gezilerini sürdüren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu televizyonda tartışmaya davet etti. Muharrem İnce, "Söz veriyorum millet sana hak verirse kapatırız dükkanı sorun yok" açıklamasında bulundu Öte yandan HALK TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'in itirafları İnce'yi adeta doğruladı. Sevinç, CHP'nin Muharrem İnce'nin mitinglerinin ekranlara yansıtılmasından rahatsız olduğunu ve bunun için kanala baskı yaptığını dile getirmişti. Gündeme oturan itirafın ardından açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni niye sattınız?" ifadeleriyle seslendi.

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