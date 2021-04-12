12 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mehmetçik'ten gece paraşütle sızma atlayışı

Mehmetçik'ten gece paraşütle sızma atlayışı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2021 16:10
Güncelleme:12.04.2021 16:18
Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler'e bağlı birliklerin paraşütle atlama görüntülerini yayınladı. MSB'nin paylaşımında, "Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler'in gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin videoyu paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri, en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı." ifadesine yer verildi.

Türkiye'ye kritik ziyaret! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Türkiye'ye kritik ziyaret! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Uzak Doğu'dan yayılan K-Pop tehlikesi
Uzak Doğu'dan yayılan K-Pop tehlikesi
Mehmetçik'ten gece paraşütle sızma atlayışı
Mehmetçik'ten gece paraşütle sızma atlayışı
Libya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Libya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi
Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi
Mısır'dan Türkiye açıklaması
Mısır'dan Türkiye açıklaması
Patates ve soğanların ücretsiz dağıtımı başladı
Patates ve soğanların ücretsiz dağıtımı başladı
Mehmetçik'ten gece paraşütle sızma atlayışı
Mehmetçik'ten gece paraşütle sızma atlayışı
Mansur Yavaş seçim öncesi sözlerini unutup suya zam yapmak istedi AK Parti engelledi
Mansur Yavaş seçim öncesi sözlerini unutup suya zam yapmak istedi AK Parti engelledi
Başkan Erdoğan'ın istediği A Haber'de gerçek oldu
Başkan Erdoğan'ın istediği A Haber'de gerçek oldu
İşte 7 maddede 128 milyar dolar gerçeği
İşte 7 maddede 128 milyar dolar gerçeği
Ramazan'da tam kapanma var mı?
Ramazan'da tam kapanma var mı?
Daha Fazla Video Göster