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Mehmetçik Sincar'a harekat düzenleyecek mi? A Haber canlı yayınında flaş açıklama

A Haber
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Giriş: 03.04.2021 17:21
Güncelleme:03.04.2021 17:45
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Sincar'a yönelik mesajlarının ardından "Sincar'a askeri bir operasyon düzenlenecek mi?" sorusu merak konusu oldu. A Haber canlı yayınına katılan emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve emekli büyükelçi Uluç Özülker çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pekin, Türkiye'nin bölgeye şimdilik bir askeri operasyon yapma ihtimalinin düşük olduğu, operasyonun Irak merkezi hükümeti ve Kürt Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından gerçekleştirilmesinin beklendiğine vurgu yaptı. Pekin, Sincar'a yönelik yapılacak operasyonda ise hava desteğiyle destek verebileceğini belirtti. Emekli büyükelçi Özülker ise Sincar'a yönelik olası operasyonda ise karşımızda PKK dışında ABD ve İran'ın da olacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Sincar'a yönelik mesajlarının ardından "Sincar'a askeri bir operasyon düzenlenecek mi?" sorusu merak konusu oldu. A Haber canlı yayınına katılan emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin açıklamalarda bulundu.

"ABD SİNCAR'I BOŞLATMAK İSTEMİYOR"

Pekin, Türkiye'nin bölgeye şimdilik bir askeri operasyon yapma ihtimalinin düşük olduğu, operasyonun Irak merkezi hükümeti ve Kürt Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından gerçekleştirilmesinin beklendiğine vurgu yaptı. Pekin, Sincar'a yönelik yapılacak operasyonda ise hava desteğiyle destek verebileceğini belirtti. Pekin, ABD'nin Sincar'ı boşaltmaktan yana olmadığına ve terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği sürdürdüğüne dikkat çekti.

Emekli büyükelçi Özülker ise ABD'nin Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesine büyük bir yığınak yaptığını büyük bir tatbikata hazırlandığını bunun önemli gelişmelere gebe olduğunu belirtti. Türkiye'nin olası bir Sincar operasyonuna yönelikte açıklamalarda bulunan Özülker, "Bölgeye gittiğimizde karşımızda sadece PKK'yı değil, ABD ve İran'ı da bulacağımızı unutmayalım. Türkiye, Barzani'nin sözde bağımsızlık referandumunu gerçekleştirmeye kalkıştığı zaman bir Bağdat ve Tahran ile birlikte birlik olup bunun gerçekleşemeyeceğini vurgusunu yaptık ve geri adımda atıldı. Türkiye'ye rağmen bölgede bir adım atılamaz. Lehimize olan en müsait zamanlama tespit edildiği andan itibaren burada (Sincar) Gara bölgesinde olduğunu gibi Silahlı Kuvvetlerimizin başarısını beklemek doğru olacaktır." dedi.

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