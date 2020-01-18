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18.01.2020

Mehmetçik, ekmeğini Suriyeli çocuklarla paylaştı! Akıllara Türkiye'ye "Sömürgeci" demeye kalkışan Portakal geldi

Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletini yok etmek için harekatlarına başlayan ve kararlı adımlarıyla kurulan oyunları bozan Türk askerinin yazdığı destan hala konuşulurken bölgeden vicdanları titreten görüntüler gelmeye devam ediyor. Bölgede güvenlik amacıyla devriyelerini sürüdüren Mehmetçikler yolda karşılaştıkları Suriyeli çocuklarla ekmeğini paylaştı. Çocuklarla yakından ilgilenen ve seven Mehmeçiklerimiz merhametiyle göğsümüzü kabartırken akıllara Mehmetçiğe işgalci Türkiye'ye emperyalist diyen Fatih Portakal geldi. Hatırlanacağı üzere; Türkiye, Batılı ve bazı Arap devletlerinin yardımıyla darbe girişimi başlatılan Libya'nın resmi hükümetine destek vereceğini açıklamıştı. ABD merkezli kanalı çalışanı Fatih Portakal ise, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ortağı Libya'ya destek vermesini emperyalistlik ve sömürgecilik olarak yorumlamıştı.

Libya Tezkeresi Portakalı da rahatsız etti! Türkiyeyi emperyalistlikle suçladı... LİBYA TEZKERESİ PORTAKAL'I DA RAHATSIZ ETTİ! TÜRKİYE'Yİ EMPERYALİSTLİKLE SUÇLADI...
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Portakal Mehmetçik, ekmeğini Suriyeli çocuklarla paylaştı! Akıllara Türkiye'ye Sömürgeci demeye kalkışan Portakal geldi
Portakal Mehmetçik, ekmeğini Suriyeli çocuklarla paylaştı! Akıllara Türkiye'ye "Sömürgeci" demeye kalkışan Portakal geldi
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