Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan Fatih Portakal'a sert tepki: Sömürgeci babandır
Türkiye Cumhuriyeti'ne Libya'nın resmi hükümetine destek verdiği için emperyalist ve sömürgeci diyen Fatih Portakal büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada vatandaşlar, Fatih Portakal'a tepkilerini dile getirmişti. İşte Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan da bugünkü köşesinde bu konuya yer verdi. Hilal Kaplan, "Dünyanın son yüzyılda gördüğü en büyük sömürgeci olan Amerika Birleşik Devletleri sermayeli ve menşeili FOX TV'nin ülkemizdeki sunucusu, Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumak için Libya'daki meşru hükümeti savunmaya gitmemiz üzerinden bize, Türkiye Cumhuriyeti'ne "sömürgeci" dedi! "Libya çöllerinde ne işimiz var?" diyorlar. "Orası sadece çöl değil, zengin enerji kaynakları da var" dediğinizde ise "Sömürgeci oldunuz" diyorlar. Bunun adına da muhalefet diyorlar. Sömürgeci babandır!" ifadelerine yer verdi.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın yazısından öne çıkan satır başları:
KIZILDERELİ GERÇEĞİ!
Hani bugün, Amerika kıtasının esas sahiplerine "Kızılderili" diyoruz ya, Amerikalılar onlara hâlâ "Indian", yani "Hindistanlı" der. "Ne alaka?" dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle, Kolombus kıtaya ilk ayak bastığında, geldikleri yerin Hindistan olduğunu sanmıştı. Bu yüzden gördükleri yerlilere de "Hindistanlı" demişlerdi. Elbette rotayı bayağı şaştıklarını ve nerde olduklarını sonradan anladılar ama o hatayı 'hakikat' yaptılar ve bugün hâlâ Kızılderililere, Hindistanlı diyorlar.
HEM TOPRAĞI İŞGAL EDECEKSİN
Sömürgecilik ne diye sorsalar, işte bu derim. Hem toprağını işgal edeceksin. Hem kim olduklarına dair hata yapacaksın. Sonra da o hatayı düzeltmek yerine, esas söylem haline getirecek ve bin yıllardır var olan bir topluluğun adını kendin koyacaksın. Fransa da çok farklı değildi gerçi. Birkaç örnek vereyim. 1958'de Gine, bağımsızlık ilan eder. Bunun üzerine Fransız askerleri, ülkedeki okulları ve hastaneleri kullanılamayacak şekilde tahrip eder. "Gidiyoruz ama sizden aldıklarımız yanında solda sıfır olan hiçbir şeyden de yararlanmanıza izin vermeyiz" tavrıdır bu. Aynısı Togo'da da yapılır. Mali, bağımsızlığa karar verdikten sonra, anti-sömürgeci hareketi yönlendiren Modiba Keita suikastle öldürülür.
YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı
- Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı?
- Görgü tanığı telsiz konuşmalarını anlattı!
- İstanbul Boğazı çift yönlü deniz trafiğine kapatıldı!
- Avustralya deve katliamı dünyayı şok etti!
- DEAŞ gençleri böyle kandırıyormuş!
- Darbeci Hafter'den ateşkes açıklaması
- Bakan Albayrak özçekim yaparak kutladı
- Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul dersi!
- 2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
- 2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
- Avustralya deve katliamı dünyayı şok etti! Develer neden öldürülecek?
- TC Kimlik No ile hac kurası sorgulama! e-devlet hac kura sonuçları! (2020)
- Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
- Hac kura sonuçları isim isim tam liste! 2020 hac kura sonuçları sorgulama! Hacca gidecek miyim?
- hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?