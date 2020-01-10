Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan Fatih Portakal'a sert tepki: Sömürgeci babandır

Türkiye Cumhuriyeti'ne Libya'nın resmi hükümetine destek verdiği için emperyalist ve sömürgeci diyen Fatih Portakal büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada vatandaşlar, Fatih Portakal'a tepkilerini dile getirmişti. İşte Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan da bugünkü köşesinde bu konuya yer verdi. Hilal Kaplan, "Dünyanın son yüzyılda gördüğü en büyük sömürgeci olan Amerika Birleşik Devletleri sermayeli ve menşeili FOX TV'nin ülkemizdeki sunucusu, Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumak için Libya'daki meşru hükümeti savunmaya gitmemiz üzerinden bize, Türkiye Cumhuriyeti'ne "sömürgeci" dedi! "Libya çöllerinde ne işimiz var?" diyorlar. "Orası sadece çöl değil, zengin enerji kaynakları da var" dediğinizde ise "Sömürgeci oldunuz" diyorlar. Bunun adına da muhalefet diyorlar. Sömürgeci babandır!" ifadelerine yer verdi.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın yazısından öne çıkan satır başları:

KIZILDERELİ GERÇEĞİ!

Hani bugün, Amerika kıtasının esas sahiplerine "Kızılderili" diyoruz ya, Amerikalılar onlara hâlâ "Indian", yani "Hindistanlı" der. "Ne alaka?" dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle, Kolombus kıtaya ilk ayak bastığında, geldikleri yerin Hindistan olduğunu sanmıştı. Bu yüzden gördükleri yerlilere de "Hindistanlı" demişlerdi. Elbette rotayı bayağı şaştıklarını ve nerde olduklarını sonradan anladılar ama o hatayı 'hakikat' yaptılar ve bugün hâlâ Kızılderililere, Hindistanlı diyorlar.

HEM TOPRAĞI İŞGAL EDECEKSİN

Sömürgecilik ne diye sorsalar, işte bu derim. Hem toprağını işgal edeceksin. Hem kim olduklarına dair hata yapacaksın. Sonra da o hatayı düzeltmek yerine, esas söylem haline getirecek ve bin yıllardır var olan bir topluluğun adını kendin koyacaksın. Fransa da çok farklı değildi gerçi. Birkaç örnek vereyim. 1958'de Gine, bağımsızlık ilan eder. Bunun üzerine Fransız askerleri, ülkedeki okulları ve hastaneleri kullanılamayacak şekilde tahrip eder. "Gidiyoruz ama sizden aldıklarımız yanında solda sıfır olan hiçbir şeyden de yararlanmanıza izin vermeyiz" tavrıdır bu. Aynısı Togo'da da yapılır. Mali, bağımsızlığa karar verdikten sonra, anti-sömürgeci hareketi yönlendiren Modiba Keita suikastle öldürülür.