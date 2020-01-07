Mehmetçiğin şefkati dün Suriye'de bugün Libya'da |Video

Mehmetçik neden Libya'ya gidiyor? sorusunu soranlara cevap niteliğinde bir görüntü... Küçük bir çocuğa şefkatle yaklaşan Türk askerinin o görüntüsü sosyal medyada çok ses getirmişti. Dün Suriye'de küçük çocukların yüzünü güldüren, şefkatle yaklaşan, onları terör örgütlerinin elinden kurtarıp geleceklerine güvenle bakmasını sağlayan Mehmetçiğin o yürek ısıtan görüntüleri "Türkiye'ye Libya'ya petrol için gidiyor" diyenlere adeta cevap niteliğinde...