Mehmetçik, Suriyeli çocuklarla oyun oynadı, köpek sevdi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'ye ait mayın ve EYP arama tarama faaliyetlerinin sürdüğünü açıklarken paylaştığı videoda çocukların özgürce oynaması ve Mehmetçik ile bir köpeği sevdiği anlar adeta tüm dünya ders niteliği taşıyordu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Suriyeli çocukların oyun oynadıkları ve Türk askerleriyle birlikte bir köpeği sevdikleri anlara ait görüntüler paylaşıldı.
ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama tarama faaliyetleri de sürüyor" denildi.
DÜNYAYA DERS OLSUN
Hatırlanacağı üzere Barış Pınarı Harekatı devam ederken operasyonu engellemeye çalışan bazı çevreler, Türkiye'nin sivilleri hedef aldığı yalanını ortaya atarken hatta ve hatta işi kimyasal silah kullanıldığı iftirasına kadar götürmüştü. Ama bugün gelinen noktada Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocuklar, özgürce oyunlarını oynayabiliyor ve hayvan sevip koşup eğlenebiliyorlar.
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