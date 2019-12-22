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Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk askerinin gelişiyle yüzleri gülen Suriyeli çocukların fotoğraflarını paylaştı. Bakanlık paylaşımında Mehmetçiklerin bölgeye huzur ve güveni getirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

, Mehmetçiklerin bölgeye huzur ve güveni getirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Her şey Suriyeli masum çocukların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek için. Türk milletinin asil evlatları Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için yorulmadan çalışmaya devam edecek."

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