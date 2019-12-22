Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk askerinin gelişiyle yüzleri gülen Suriyeli çocukların fotoğraflarını paylaştı. Bakanlık paylaşımında Mehmetçiklerin bölgeye huzur ve güveni getirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiklerin bölgeye huzur ve güveni getirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.





Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her şey Suriyeli masum çocukların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek için. Türk milletinin asil evlatları Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için yorulmadan çalışmaya devam edecek."