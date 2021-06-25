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Mehmet Sevigen 'Kara Para' gerçeğini A Haber'e anlattı | Kayıp milyonlar nerede?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2021 23:21
Güncelleme:25.06.2021 23:21
ARTI 1 TV'nin kurulması için CHP'li isimlerden toplanan milyonlarca liraya ne oldu? Paraları hangi vekil topladı? Deniz Baykal döneminde partide önemli görevlerde yer alan Mehmet Sevigen, CHP'de yaşanan 'kara para' skandalıyla ilgili A Haber'e konuştu. Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

CHP'de Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde parti içerisinde önemli görevlerde bulunan Mehmet Sevigen, A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'li isimilerin ARTI 1 TV'yi kurmak için para topladığı iddialarına Sevigen, daha önce paraların toplandığını ama televizyonun kurulmasının ertelendiğini söyledi. Daha sonra 2 yönetim kurulunun değişmesinin ardından kanalın kurulduğunu ifade eden Sevigen, toplanan paralarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:

Toplanan paralar nerede? CHP'nin envarterine bu para girdiyse görüşmesi lazım? Eğer böyle bir para yoksa Hazine'ye verilmesi lazım. Para toplanmadıysa belediye başkanları neden 'para verdik' dedi? Para toplandıysa nerede? Verdikleri isim olarak Erdoğan Toprak'ı işaret ediyor. Toprak, ise CHP'li eski belediye başkanlarının aday olamadıkları için yalan söylediklerini iddia etti. Herkes toplanan paraları soruyor? Eğer Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bunlara inanmıyorsa kuracak bir komisyon, araştıracak! Bu olay ortaya çıkmazsa bu kara leke CHP'nin üzerinde karabasan gibi durur ve biz bunun altından kalkamayız.

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