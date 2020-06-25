Meclis'ten geçen 1960 Yassıada hükümlerini yok sayan karar ne anlama geliyor? |Video

AK Parti, MHP ve CHP'nin desteklediği, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararları hükümsüz hale getirilecek olan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti 9'uncu Başbakanı Adnan Menderes ile dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edildiği Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğmuş oldu. Detayları A Haber canlı yayınına katılan Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Süleyman Kızıltoprak anlattı.

AK Parti, MHP ve CHP'nin desteklediği, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararları hükümsüz hale getirilecek olan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Böylece Türkiye Cumhuriyeti 9'uncu Başbakanı Adnan Menderes ile dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edildiği Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğmuş oldu.

Detayları A Haber canlı yayınına katılan Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Süleyman Kızıltoprak anlattı.

Kızıltoprak, 15 Temmuz'da yaşanan hain kalkışmanın temellerinin 1960 darbesinde atıldığını söyledi ve Meclis'in aldığı bu kararın çok büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.