Meclis'te skandal sözler! DEM Partili Ömer Öcalan Türk ordusunu soykırımcı İsrail askerine benzetti | AK Parti'den sert tepki

TBMM Genel Kurulu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' görüşmek üzere toplanırken, bebek katili Öcalan'ın yeğeni DEM Partili Ömer Öcalan alçak ifadelere imza attı. Türk askerini soykırımcı İsrail askerine benzeten Öcalan, "Burada, 'Gazze' diye ağlıyor ama Hakkâri’ye Gazze politikası uygulanıyor" ifadelerini kullandı. Skandala AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül çok sert tepki gösterdi.