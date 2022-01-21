21 Ocak 2022, Cuma
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Meclis’te OHAL tartışması! CHP’li Özel’in sözleri gerilimi artırdı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in OHAL kararları üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tansiyonu yükseltti. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP'li mevkidaşını sert sözlerle eleştirdi, "Burası sokak değil Türkiye Büyük Millet Meclisi" dedi.