06 Ocak 2023, Cuma
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Meclis’te fezleke tartışması! Türkkan ve Başarır’ın fezlekeleri tartışıldı
CHP'li Ali Mahir Başarır ile İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyalarının komisyon gündemine alınması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tartışmalara yol açtı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milli iradeyi hedef alan sözler sarf etti. Engin Altay'a cevap ise AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.