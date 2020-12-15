Meclis'te AK Parti MHP CHP ve İYİ Parti'den ABD'ye sert tepki: Reddediyoruz

Son dakika haberleri... Meclis'teki 4 siyasi parti, ABD'nin açıkladığı CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada "ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz" denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin yaptırımlarını açıkladı. Rusya'dan tedarik edilen S-400'ler dolayısıyla uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB) hedef alıyor.

"REDDEDİYORUZ"

Meclis'teki 4 siyasi parti, ABD'nin açıkladığı CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada "ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise, "ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle müttefiklikle, mevcut askerî, politik gerçeklerle ve NATO ittifakının güvenliği ile bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz" açıklaması yaptı.