Meclis'te 2024 gündemi! Hangi konular görüşülecek?

Meclis 2023 yılı çalışma takvimini tamamladı. Çalışmalarına kısa bir ara veren TBMM'nin yeni yıl gündemi yoğun olacak. Ekonomi, sağlık, hukuk gibi birçok alandaki önemli sorunların çözümü için mesai harcanacak.

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