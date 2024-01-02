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Meclis'te 2024 gündemi! Hangi konular görüşülecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 09:55
Meclis 2023 yılı çalışma takvimini tamamladı. Çalışmalarına kısa bir ara veren TBMM'nin yeni yıl gündemi yoğun olacak. Ekonomi, sağlık, hukuk gibi birçok alandaki önemli sorunların çözümü için mesai harcanacak.
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