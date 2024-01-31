31 Ocak 2024, Çarşamba
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Meclis kürsüsünde saygısızlık! Adalet Bakanı Tunç: Milli iradeye büyük bir saygısızlıktır
Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmesinin ardından provokasyona girişen ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan muhalefet milletvekillerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sert tepki geldi. Tunç, "Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez. Milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" dedi.