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Meclis ekonomi gündemiyle açılıyor

Meclis ekonomi gündemiyle açılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 11:55
1 Ekim Salı günü Meclis'in yeni yasama yılı başlıyor. Gündemindeki en kritik başlıklar arasında ise ekonomi bulunuyor. Başkan Erdoğan yapacağı açılış konuşmasında konu ile ilgili önemli mesajlar verecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da 3 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikasına ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak.
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Meclis ekonomi gündemiyle açılıyor
Meclis ekonomi gündemiyle açılıyor
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