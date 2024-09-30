30 Eylül 2024, Pazartesi
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Meclis ekonomi gündemiyle açılıyor
1 Ekim Salı günü Meclis'in yeni yasama yılı başlıyor. Gündemindeki en kritik başlıklar arasında ise ekonomi bulunuyor. Başkan Erdoğan yapacağı açılış konuşmasında konu ile ilgili önemli mesajlar verecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da 3 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikasına ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak.