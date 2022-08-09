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Mavi Vatan’ın en güçlü kaşifi! Abdülhamid Han nerede görev yapacak?

A Haber
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Giriş: 09.08.2022 12:20
Türkiye'nin denizlerdeki hidrokarbon faaliyetlerine hız katacak 4'üncü sondaj gemisi Mavi Vatan'a açılıyor. Abdülhamid Han, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle görev yerine uğurlanacak. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Arslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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