09 Ağustos 2022, Salı
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Mavi Vatan’ın en güçlü kaşifi! Abdülhamid Han nerede görev yapacak?
Türkiye'nin denizlerdeki hidrokarbon faaliyetlerine hız katacak 4'üncü sondaj gemisi Mavi Vatan'a açılıyor. Abdülhamid Han, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle görev yerine uğurlanacak. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Arslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.