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Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı! İfadesi pes dedirtti

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı! İfadesi "pes" dedirtti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 18:18
Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazar yerinde bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı, olayla ilgili davanın görüleceği gün tahrip edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile mezarı tahrip ettiği belirlenen Duran A.(67) isimli şüphelinin kimliği tespit edildi. Dün gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Duran A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından 'İbadethane ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklandı. Şüpheli Duran A. ifadesinde, Bahçelievler'de yaşadığını ve evsiz olduğunu, zaman zaman mezarlığa gidip Minguzzi'nin mezarının yakınındaki bir çeşmeden su içtiğini belirtti. Minguzzi'nin kim olduğunu ve mezarının nerede olduğunu gazetelerden öğrendiği için bildiğini söyleyen şüphelinin, merak ederek gece saatlerinde mezarın başına gittiğinde ayağının takılarak çitlere düştüğünü ve sinirlenerek mezarı kırıp, döktüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı! İfadesi pes dedirtti
Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı!
Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı!
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