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MASAK kripto varlık piyasasında terör ağını çözüyor! 100 milyon liralık kripto para bloke edildi

A Haber
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Giriş: 23.07.2021 11:33
Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK, milli güvenliğe kast eden FETÖ ve benzeri yapıların kripto varlık piyasasındaki finans ağını çözüyor. MASAK, pandemi sürecinde 100 milyon lirayı kripto para yoluyla yurtdışına çıkarmak isteyen şirketlerin hesaplarına bloke koydu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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