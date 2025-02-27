27 Şubat 2025, Perşembe
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Masada değerli madenler mi var? Dünya gözünü İstanbul'a çevirdi
Barış masası Türkiye'de kuruluyor. İstanbul bir kez daha diplomasinin merkezinde. ABD'li ve Rus diplomatlar İstanbul'da görüşecek. Masada hangi konular var? Görüşmenin Türkiye'de olması ne anlama geliyor? Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.