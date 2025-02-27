Masada değerli madenler mi var? Dünya gözünü İstanbul’a çevirdi

Barış masası Türkiye'de kuruluyor. İstanbul bir kez daha diplomasinin merkezinde. ABD'li ve Rus diplomatlar İstanbul'da görüşecek. Masada hangi konular var? Görüşmenin Türkiye'de olması ne anlama geliyor? Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN