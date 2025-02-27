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Masada değerli madenler mi var? Dünya gözünü İstanbul’a çevirdi

Masada değerli madenler mi var? Dünya gözünü İstanbul'a çevirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 12:21
Barış masası Türkiye'de kuruluyor. İstanbul bir kez daha diplomasinin merkezinde. ABD'li ve Rus diplomatlar İstanbul'da görüşecek. Masada hangi konular var? Görüşmenin Türkiye'de olması ne anlama geliyor? Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Masada değerli madenler mi var? Dünya gözünü İstanbul’a çevirdi
Dünya gözünü İstanbul’a çevirdi
Dünya gözünü İstanbul'a çevirdi
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