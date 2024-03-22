Marmara Bölgesi'nde üst üste deprem! Balıkesir'deki deprem daha büyük bir depremin habercisi mi?

Çanakkale'de üst üste yaşanan depremler sonrasında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde de dört büyüklüğünde deprem oldu. A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan deprem uzmanı jeofizik uzmanı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç detayları anlattı.

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