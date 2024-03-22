22 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Marmara Bölgesi'nde üst üste deprem! Balıkesir'deki deprem daha büyük bir depremin habercisi mi?

Marmara Bölgesi'nde üst üste deprem! Balıkesir'deki deprem daha büyük bir depremin habercisi mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.03.2024 14:08
Güncelleme:22.03.2024 14:09
Çanakkale'de üst üste yaşanan depremler sonrasında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde de dört büyüklüğünde deprem oldu. A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan deprem uzmanı jeofizik uzmanı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Büyük depremin habercisi mi?
Büyük depremin habercisi mi?
İşte ilk özgün turbojet motorları! A Haber Atmaca füzesinin motorunun üretildiği fabrikada
İşte ilk özgün turbojet motorları! A Haber Atmaca füzesinin motorunun üretildiği fabrikada
Avrupa Birliği liderleri anlaştı!
Avrupa Birliği liderleri anlaştı!
Ufuktaki kriz: Su kıtlığı!
Ufuktaki kriz: Su kıtlığı!
B sınıfı ehliyete 125 CC motosiklet izni!
B sınıfı ehliyete 125 CC motosiklet izni!
Gönül Elçileri ile iftar yaptı!
Gönül Elçileri ile iftar yaptı!
Vatandaşın konutlarına çöktüler!
Vatandaşın konutlarına çöktüler!
Nevşehir’e ne yaptı, neler yapacak?
Nevşehir'e ne yaptı, neler yapacak?
Ankara’da alevlerle mücadele!
Ankara'da alevlerle mücadele!
Sinop için projeleri neler?
Sinop için projeleri neler?
Görüntülerdeki kişi ben değilim
"Görüntülerdeki kişi ben değilim"
En uzun oy pusulası İstanbul’da
En uzun oy pusulası İstanbul’da
Daha Fazla Video Göster