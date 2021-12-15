Marketler ve bakkallar arasında fahiş fiyat farkı! Fırsatçıların tespit edilmesi için fiyat takip sistemi önerisi

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, marketlerle bakkallar arasındaki fiyat farkını A Haber ekranlarında değerlendirdi. Söz konusu fahiş fiyat farkını tespit etmek için dijital bir fiyat takip sisteminin elzem olduğunu kaydeden Ağaoğlu, Başkan Erdoğan’ın 3 yıl önce bu öneriyi yaptığını ama söz konusu öneriye sahip çıkılmadığını aktardı.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu, A Haber ekranlarında marketlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili son derece çarpıcı ifadeler kullandı.

Aydın Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Marketler toplu alıyorlar, veresiye almakta hiç zorluk çekmiyorlar çok büyük kurum oldukları için güven duyuluyor ama bakkal öyle değil, cebine parasını koyup gitmiyorsa vermiyorlar ona. Ayakta kalan bakkallarımız hala ahilik anlayışıyla çalışıyorlar. Rafa koyduğu malın fiyatını artırmıyor. 1 litre sütün fiyatını 16 lira yapmış bir market. Bu fotoğrafı gönderen tüketici bana 'Photoshop zannettim' diyor. Aynı marka süt bir yerde 8.45 bir diğer markette 13.90. Tüketici etiketlerdeki fiyat değişim tarihine baksın. Ben baktım bu yüksek olanlar gittiğim günün tarihini taşıyordu. Ne çabuk değiştirdiniz?

DEVLET NASIL MÜDAHALE EDECEK?

Anayasada yazıyor. Medeni Kanunun 2. Maddesinde 'herkes iş eylemlerinde dürüst olmak zorundadır.' Yazıyor. Ticaret Kanununda, Ceza Kanununda yazıyor. Stok yapmak Ceza Kanununun 240. Maddesine göre suç. Devlet en tepesindeki yetkilinin ağzından 'gereken en ağır yaptırımlara maruz bırakacağız.' dedi.

''3 YIL ÖNCE CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNERDİ''

2018'de de bunu yaşadığımızda yine Cumhurbaşkanımız çıktı bunları söyledi. Fiyat Takip Kurulu oluşturun dedi. İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gıda ve Tarım Bakanlığı birlikte bir Fiyat Takip Kurulu oluşturun. 3 yıl geçti Cumhurbaşkanımızın önerisinin üstünden. Demek ki biz sahip çıkmadık ona. Nerede Fiyat Takip Kurulu? Bu teknoloji çağında o kadar kolay ki! Ürünleri belirlerler, halkın ihtiyacı nedir? Domates, patlıcan, kabak, soğan, patates, bakliyat… Bunlar tarladan çıktığı anda kaydı başlar üretici sisteme girer. Her ilde, ilçede bizim Tarım Bakanlığımızın birimi var. Ticaret Bakanlığımız 81 ilde örgütlü. Devletiz biz. Dolayısıyla bir dijital takip sistemi kurulsaydı o 50 kuruşa çıkan limon kimden kime aktarılırken 3 liraya çıktı tespit edilebilirdi, böylece hesabı sorulabilirdi.