13 Mart 2022, Pazar
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Mariupol’da camiye sığınan Türklerin durumu nasıl? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan flaş açıklamalar
Antalya Diplomasi Forumu sona eriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 14 bin 480 vatandaşımızın tahliye edildiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, Maripol’de camiye sığınan Türkler ile ilgili de açıklamada bulundu ve “Tahliye için Lavrov’dan destek istedim.” dedi.