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Mardin Midyat’ta feci kaza! Personel servisi devrildi: 6 can kaybı

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Giriş: 02.01.2023 09:26
Mardin'deki minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
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