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Mansur Yavaş’tan rest mi? 6'lı koalisyonda yeni kavga! O tarihleri işaret etti: Yine siyasal deprem olacak

A Haber
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Giriş: 19.03.2023 14:23
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "genel başkanlar vekil olsun" çıkışı 6'lı masada krize neden oldu. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve Siyaset Bilimci Cüneyt Akalın A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.
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