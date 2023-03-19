Mansur Yavaş’tan rest mi? 6'lı koalisyonda yeni kavga! O tarihleri işaret etti: Yine siyasal deprem olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "genel başkanlar vekil olsun" çıkışı 6'lı masada krize neden oldu. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve Siyaset Bilimci Cüneyt Akalın A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.

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