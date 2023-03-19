19 Mart 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Mansur Yavaş’tan rest mi? 6'lı koalisyonda yeni kavga! O tarihleri işaret etti: Yine siyasal deprem olacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "genel başkanlar vekil olsun" çıkışı 6'lı masada krize neden oldu. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve Siyaset Bilimci Cüneyt Akalın A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.