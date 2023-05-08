08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mansur Yavaş'ın katıldığı mitingde HDP flamaları! Sözde milliyetçi Akşener ve Yavaş üç maymunu oynamaya devam ediyor

Mansur Yavaş'ın katıldığı mitingde HDP flamaları! Sözde milliyetçi Akşener ve Yavaş üç maymunu oynamaya devam ediyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2023 20:39
Seçimler için son haftaya girilirken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının mitinglerinde HDP flamaları sallanmaya devam ediyor. Koalisyonun sözde milliyetçileri Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın Adana'da katıldığı mitingde HDP flamaları görülürken Akşener ve Yavaş'ın bu duruma tepki göstermemesi tepki çekti. İşte detaylar... .
Mansur Yavaş’ın katıldığı mitingde HDP flamaları
Mansur Yavaş'ın katıldığı mitingde HDP flamaları
Seçimlere günler kala anketlerde son durum
Seçimlere günler kala anketlerde son durum
’FETÖ’cüler CHP’nin reklam ajansı gibi çalışıyor’
'FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor'
Vaadi yok sayıldı! Depremzedeler ne yapacak?
Vaadi yok sayıldı! Depremzedeler ne yapacak?
Yurt dışı oyları Türkiye’ye gelmeye başladı
Yurt dışı oyları Türkiye’ye gelmeye başladı
Kılıçdaroğlu Türkiye’yi şikayet etti
Kılıçdaroğlu Türkiye'yi şikayet etti
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’ın muhtarlara verdiği önem
Başkan Erdoğan’ın muhtarlara verdiği önem
İstanbul’a bir mega proje daha!
İstanbul'a bir mega proje daha!
Atanan öğretmenler A Haber’e konuştu
Atanan öğretmenler A Haber’e konuştu
Tarihi miting dünya basınında!
Tarihi miting dünya basınında!
Başkan Erdoğan 3 kente gidecek
Başkan Erdoğan 3 kente gidecek
Daha Fazla Video Göster