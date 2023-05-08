Mansur Yavaş'ın katıldığı mitingde HDP flamaları! Sözde milliyetçi Akşener ve Yavaş üç maymunu oynamaya devam ediyor

Seçimler için son haftaya girilirken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının mitinglerinde HDP flamaları sallanmaya devam ediyor. Koalisyonun sözde milliyetçileri Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın Adana'da katıldığı mitingde HDP flamaları görülürken Akşener ve Yavaş'ın bu duruma tepki göstermemesi tepki çekti. İşte detaylar... .