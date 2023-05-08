08 Mayıs 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Mansur Yavaş'ın katıldığı mitingde HDP flamaları! Sözde milliyetçi Akşener ve Yavaş üç maymunu oynamaya devam ediyor
Seçimler için son haftaya girilirken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının mitinglerinde HDP flamaları sallanmaya devam ediyor. Koalisyonun sözde milliyetçileri Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın Adana'da katıldığı mitingde HDP flamaları görülürken Akşener ve Yavaş'ın bu duruma tepki göstermemesi tepki çekti. İşte detaylar... .