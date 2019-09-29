Mansur Yavaş yönetimi 15 Temmuz gazisini işten çıkarttı |Video

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz gazisi, devlet övünç madalyası sahibi Muhammed Adaş'ı 25 yıldır çalıştığı belediyedeki işinden çıkarttı. Hukuki hakları hiçe sayılarak işten çıkartılan Gazi Adaş, kendisi ve 100 iş arkadaşı için adalet arayışında... Öte yandan yaşanan bu olay sonrası CHP'li Ankara Büyükşeihr Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde söylediği "Ekmekle oynayan şerefsiz ve namussuzdur" konuşmasına ait video sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.