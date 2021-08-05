05 Ağustos 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Manavgat'ta yangının 9. günü! Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor
Antalya Manavgat'taki yangına da ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan aralıksız şekilde devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanın farklı noktalarına ulaşabiliyor. Ekiplerin 9 gündür en çok zorlandığı zamanlar olabilir çünkü rüzgar geceden beri çok şiddetli şekilde esiyor. Bölgeden ayrıntıları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.