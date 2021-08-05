Manavgat'ta yangının 9. günü! Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor

Antalya Manavgat'taki yangına da ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan aralıksız şekilde devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanın farklı noktalarına ulaşabiliyor. Ekiplerin 9 gündür en çok zorlandığı zamanlar olabilir çünkü rüzgar geceden beri çok şiddetli şekilde esiyor. Bölgeden ayrıntıları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.

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