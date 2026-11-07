İsrail'de hükümet krizi derinleşiyor! Netanyahu'nun savaş kartı ve Eisenkot'un koalisyon çıkmazı

AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İsrail'deki hükümet senaryolarını değerlendirdi. Netanyahu'yu destekleyen blokun 46, Eisenkot'a destek verenlerin ise 67 milletvekiline ulaştığını aktaran Boyraz, Arap partilerine sunulan şartların koalisyon görüşmelerini zorlaştırdığını belirtti. Boyraz, Netanyahu'nun iktidarını korumak amacıyla İran veya Lübnan'la gerilimi tırmandırabileceği ihtimaline de dikkat çekti.