26 Ağustos 2022, Cuma
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Malazgirt'te büyük zafer coşkusu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Malazgirt tüm İslam dünyasının, Müslümanların da zaferidir, diğer tüm zaferlerin ilk adımıdır, anasıdır. Malazgirt'i asla unutmayacak, unutturmayacağız." dedi. Erdoğan, "Vatanımızı bölmek isteyen hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız." ifadelerini kullandı.