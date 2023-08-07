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Malatya'da köy evlerinde sona gelindi! A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 07.08.2023 14:39
Malatya Akçadağ ilçesinde son rötuşların yapıldığı 51 köy evinin teslimi için gün sayılıyor. A Haber muhabiri Barış Türel o bölgeden detayları aktardı. Evlerin içinin son hali görüntülendi.
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