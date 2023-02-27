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Malatya'da enkaz altında kalan bir kişi böyle kurtarıldı

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 13:55
Son dakika haberi... A Haber muhabiri Barış Türel arama-kurtarma çalışmalarını canlı yayında aktardı. Tahliye koridoru oluşturuldu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar son durumu anlattı. Bir vatandaş enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.
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