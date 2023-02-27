27 Şubat 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Malatya’da 5,6’lık yeni deprem! A Haber muhabiri canlı yayında aktardı
Afet bölgesinde yeni deprem meydana geldi. Yeşilyurt merkezli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş Adıyaman'dan canlı yayınında detayları aktardı. Karataş, “Büyüklüğü ile ilgili net bir açıklama yok ama çok ciddi bir sarsıntının olduğunu sizlerle paylaşalım. Bulunduğumuz bu noktada vatandaşların da uzaklaşması için ekipler uyarılarını yaptı. Özellikle bu nokta Altınşehir mevkiisi ve karşımızda 3 ayrı blok site bulunuyor. Gözle görülecek şekilde sallandığını sizlerle paylaşalım." dedi.