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Malatya’da 5,6’lık yeni deprem! A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 12:16
Afet bölgesinde yeni deprem meydana geldi. Yeşilyurt merkezli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş Adıyaman'dan canlı yayınında detayları aktardı. Karataş, “Büyüklüğü ile ilgili net bir açıklama yok ama çok ciddi bir sarsıntının olduğunu sizlerle paylaşalım. Bulunduğumuz bu noktada vatandaşların da uzaklaşması için ekipler uyarılarını yaptı. Özellikle bu nokta Altınşehir mevkiisi ve karşımızda 3 ayrı blok site bulunuyor. Gözle görülecek şekilde sallandığını sizlerle paylaşalım." dedi.
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