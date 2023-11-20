Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 10.36'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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