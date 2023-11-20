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Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

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Giriş: 20.11.2023 11:03
AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 10.36'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
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Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER
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