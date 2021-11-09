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Malatya Valisi Aydın Baruş çöken binadaki son durumu açıkladı

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Giriş: 09.11.2021 19:42
Malatya'da çöken binayla ilgili açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, ''Çökme sırasında üst tarafta bulunan kahvehanede yaklaşık 15 kişi var. Binanın alt katında bir tadilat olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar 13 kişi sağ olarak kurtarıldı. 3 kişi taburcu oldu. İki vatandaşımızın akciğerinde kanama olduğu için yoğun bakımda ama hayati tehlikesi olan kimse yok.'' dedi.
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