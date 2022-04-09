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Malatya Pötürge'de 5.2'lik deprem! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan A Haber'e özel değerlendirme

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 09.04.2022 18:42
Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 17.02'de 5.2'lik deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Valilik ve Belediye'den yapılan tarafından yapılan açıklamada can ve mal kaybı noktasında ve yapıların zarar görmesi noktasında olumsuz bir haber olmadığı belirtildi. A Haber'e konuk olan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber canlı yayınına konuk olan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal depreme ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem hasar yapıcı bir deprem değil. Kırsal kesimlerde kerpiç, taş köy tipi yapılarda ancak hasar beklenir. Normalde hasar beklenmeyen bir deprem olduğu için hasar ortaya çıkmadı.

Bu fay Kızıldeniz'den gelir, Hatay'dan Türkiye'ye girer. Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Karlıova Erzincan'a kadar uzanır. Burada da parça parça kırılmaktadır. Karlıova, Bingöl kesimi 65 km, Palu, Hazar 50 km, Gölbaşı, Türkoğlu 90 kilometre. Bunlar fayın boyuna göre kırılır ve çok yıkıcı depremlere sebep olur."

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