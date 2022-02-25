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Mahsur kalan Türk vatandaşları A Haber’de: Odessa terk edilmiş şehir gibi

A Haber
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Giriş: 25.02.2022 16:10
Odessa'da kaldığı otel odasında mahsur kalan Türk vatandaşı Kübra İpek yaşadıklarını A Haber ekranlarında anlattı. Kübra İpek, “Burası sanki terk edilmiş şehir gibi.” ifadelerini kullandı. Polonya sınırına ulaşmaya çalışan Süleyman Sincar ve Kharkov’da bulunan Resul Avcı’da canlı yayında yaşadıklarını anlattılar.

Kübra İpek'in canlı yayında anlattıkları:

"Burası adeta terk edilmiş şehir gibi. Sokaklar bomboş ve sessiz. Denize çok yakın bir yerde kalıyorum. Dün öğle saatlerinde dışarım çıktı sadece o zaman bir patlama sesi duydum onun haricinde bir şey olmadı. Burada ne yapacağımı bilmiyorum. Bana tercümanlık eden arkadaşım dün buradan ayrıldı.

Otelde yalnız kaldım. Burada birkaç kişi ile tanıştım, onlar da burada yalnızlar. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Döviz bozduramıyorum. Çaresiz kaldım, sanki burada untulacağım gibi hissediyorum. Otelde yiyecek hizmeti yok. Benim mutfağım var burada orada yapabilmek için bir şeyler aldım.

Burada marketler de kapandı açık olarak sadece birkaç tane kaldı. Elimden geldiğince bu şekilde idare etmeye çalışıyorum. Türkiye'de bir savaş olsa otel benden para almaz ama burada sabah ödeme yapmadığım için benim kapımı kilitledi. Ben ödemeyi yaptım ve öyle açtılar."

Süleyman Sincar'ın canlı yayında aktardıkları:

"Ben şu anda Polonya sınırına 30 kilometre uzaklıktayım. Şu anda gittiğim yol güzergahı sakin. Kısa bir yolumuz kaldı ama sakinlik devam ediyor. Sınıra yaklaştıkça kalabalık olacağını düşünüyorum. Şu anda benzin istasyonun da bir kalabalık var. İnsanlar buradan aileleriyle birlikte çıkmak istiyorlar. Umarız problem yaşamadan buradan geçebiliriz. Ben bu sabah saatlerinde Kiev'den yola çıktım."

Kharkov'dan konuşan iş adamı Resul Avcı:

"Biz şehir merkezindeyiz. Dışardan patlama sesleri geliyor. Burada insanlar doğal olarak tedirginler. Evlerinden çıkmıyorlar ve sığınaklarda bekliyorlar. Patlama sesleri geldiği anda bodrum katlara gidiyor insanlar.

Burada alışveriş merkezleri açık. İnsanlar işlerini halletmek için arabalarını kullanıyorlar. Dükkanlar kapalı ama otobüsler çalışmaya devam ediyor. Ama insanlar tedirgin şekilde hareket ediyorlar."

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