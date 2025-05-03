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Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı A Haber’de: Türkiye AB’yi daha güçlü kılacak

Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı A Haber’de: Türkiye AB’yi daha güçlü kılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 15:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde yapıldı. A Haber Dış Haberler Editörü Kübra Altınbaş Kurt zirveye katılan Macaristan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Boglarka Illes'e mikrofon uzattı. Illes Türkiye’nin AB üyeliği için "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde kaydedilecek ilerlemeler, Avrupa'yı daha güçlü ve güvenli hale getirecektir." dedi.
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Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı A Haber’de: Türkiye AB’yi daha güçlü kılacak
Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı A Haber’de
Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı A Haber’de
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