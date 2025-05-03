Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı A Haber’de: Türkiye AB’yi daha güçlü kılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde yapıldı. A Haber Dış Haberler Editörü Kübra Altınbaş Kurt zirveye katılan Macaristan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Boglarka Illes'e mikrofon uzattı. Illes Türkiye’nin AB üyeliği için "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde kaydedilecek ilerlemeler, Avrupa'yı daha güçlü ve güvenli hale getirecektir." dedi.

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