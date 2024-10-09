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Lübnan’dan tahliyeler! 2 gemi vatandaşlarımızı yurda getirecek

Lübnan’dan tahliyeler! 2 gemi vatandaşlarımızı yurda getirecek

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 10:28
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'dan tahliyeler sürüyor. Lübnan'dan iki askeri gemiyle yolan çıkan Türkler Mersin Limanı’na getirilecek. Son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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