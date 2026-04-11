Lübnan’da müzakere öncesi kanlı pazarlık! Siyonist rejim durmuyor: “İran bizi sattı” çığlıkları Beyrut’u sardı!

İsrail ve Lübnan arasında Salı günü gerçekleşecek kritik temas öncesinde bölgede tansiyon düşmek bilmiyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, Lübnan’daki son durumu ve Hizbullah kanadından gelen çarpıcı açıklamaları canlı yayında aktardı. İsrail’in Nebatiye’deki hükümet binasına düzenlediği saldırıda 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, Beyrut sokaklarında “İran bizi sattı” sloganlarıyla protestolar yükseliyor.