CHP PM 1 Haziran'da toplanıyor! Kulislerdeki son durum A Haber'de!

Mahkemenin mutlak butlan kararı doğrultusunda CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi parti içinde tansiyonu yükseltti. Bu süreçte parti yönetiminde yaşanan görüş ayrılıkları derinleşirken, muhalefet cephesindeki çatlak da daha görünür hale geldi. Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta partililerle bayramlaşma programına katılması netleşirken, gözler 1 Haziran'da yapılacak CHP Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e yakın isimler arasında delege dengesi üzerinden yeni bir tartışma yaşandığı belirtilirken, her iki kanadın oluşturacağı listelerde üstünlüğün kendilerinde olduklarını iddia ediliyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP kulislerinde konuşulan son gelişmeleri aktardı.